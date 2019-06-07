有韓粉在臉書社團發文，希望造勢開場能先唱中華民國國歌和國旗歌。(韓國瑜鐵粉後援會)

「決戰2020-贏回台灣」韓國瑜前進東台灣全民花蓮造勢活動，將在8日下午2時許登場，有韓粉在臉書社團發文，希望造勢開場能先唱中華民國國歌和國旗歌。他見到美國種族比台灣還多元，但是每個場合都以唱美國國歌為榮，反觀台灣，很久沒唱國歌，讓他覺得很感傷，超過百位網友留言贊成他的提議。

明日韓國瑜將在花蓮造勢，有網友在「韓國瑜鐵粉後援會」發文說，「我有一個心中的感傷！美國人種族比台灣還多種，但是每個場合，他們都以唱美國國歌為榮！反觀台灣，很久沒唱國歌，建議開場先唱中華民國國歌和國旗歌，加上我們的國旗，讓我們再度為這個地方，有無比的榮耀！！！(贊成的請加一，謝謝您！！)」。

網友留言「自從民進黨建黨之後國歌國旗全部否定、但追求中華民國官員、太離譜、所以不要投票給民進黨、支持韓國瑜+1」、「是我們白目的選民選出了一個不尊重。中華民國。跟國旗。還有中華民國憲法的總統怪隨啊」、「今天很多不認同中華民國的人，包括蔡英文，但他們却是在中華民國的庇佑下，才能在那裹大放厥詞喊台獨，選總統，多諷刺，多可悲，不認同中華民國，又沒種宣佈台獨，整天只會在那兒耍嘴炮，我真的很看不起他們，沒民進黨年代時，台灣錢淹腳目，四小龍之首，現在薪資倒退20年還不如，為了我們下一代，大家定要團結，2020一定要下架民進黨。」

(中時電子報)