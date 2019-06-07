美國國防部印太事務助理部長薛瑞福6日表示，「美軍仍然與大陸軍方保持接觸」。面對大陸在南海軍事化的舉動，薛瑞福指出，美國認為大陸此舉，違背了大陸領導人習近平曾做出的承諾。並稱「美軍在南海自由航行，以及其他國家在南海展示存在的行動，就是要告訴中國，任何國家都不可以改變國際法」。

據美國之音報導，薛瑞福6日舉行有關美國兩黨應如何應對大陸的研討會，他稱，「美中關係越來越走向競爭，甚至會持續很久，但是美軍仍然與中國軍方保持接觸」。他表示，我們與大陸的接觸仍然在良好的軌道上。我們仔細審查我們所有的接觸提議，確保它們符合美國的目標。

對於美國防部近日發佈的《印度-太平洋戰略報告》，薛瑞福表示，「中國是修正主義大國，新的印太戰略報告在印太地區反響很好」。他稱，在美陸兩國共同面臨的安全問題上，美國仍然希望與大陸建立更加合作的關係。

美國代理國防部長夏納翰曾向大陸國防部長魏鳳和展示一張照片，這張照片上，北韓船隻和另外一艘船違反聯合國禁令，以船對船的方式在大陸海域走私石油。薛瑞福指出，夏納翰希望尋求大陸在這個問題上的幫助。但他強調，「美國並沒有抱任何幻想，美國清楚自己在與誰打交道」。

對於大陸將在南海軍事化，薛瑞福批評，「美國將南海發生的一切，看作是對習近平在2015年7月在白宮玫瑰園所作的承諾的違背」。他指出，「當時習近平稱中國沒有意圖將南海軍事化」。而現在在南海填海造島、建立基礎設施，現在又在部署軍事設施，包括近海防禦巡航導彈、地空導彈，顯然是對那個承諾的違背。

他說，「美軍在南海的自由航行，以及其他國家在南海展示存在的行動都是針對中國的做法做出的反應，就是要告訴中國，任何國家都不可以改變國際法，而且那片海域依然是國際海域」。

(中時 )