據美國之音報導，近日傳出美國計劃售台20億美元武器後，美國國防部負責印太安全事務助理部長薛瑞福6日表示，不評論可能的軍售案，不過「美國看到中國對台灣的威脅日增」，基於《台灣關係法》的義務，美國也必須根據此威脅做出相稱的回應。美學者也指出，「穩定來自力量的平衡」，允許大陸不受制衡而持續軍事擴張是極其危險的事。

對於軍售案，薛瑞福僅表示，不能評論可能的軍售案。但他指出，我們的確看到大陸對台灣的威脅不斷在增加，這是大陸全面現代化努力的一部分，這需要我們做出全面性的回應。基於《台灣關係法》的義務，美國也必須根據這個對威脅做出相稱的回應。他強調今年是《台灣關係法》40周年，這是一個美國政府與國會真實夥伴關係的立法作為。所以美方會依此做出回應。

華盛頓智庫全球台灣研究中心研究員安大維表示，國際關係的基礎概念是「穩定來自力量的平衡」，允許大陸不受制衡而持續軍事擴張是極其危險的事，尤其是大陸可能使用軍事力量強行解決海洋爭端，並可能以違反台灣人民意願的方式企圖解決台灣前途的問題。

此外路透社日前援引4名不具名官員的消息稱，川普政府已非正式通知國會，準備售台一批價值超過20億美元的武器，其中包括首度賣給台灣的108輛通用公司的M1A2艾布拉姆斯坦克及反坦克彈藥。

台灣國防部6日在一個聲明中證實，這批軍購除了108輛坦克外，還包括1240枚陶氏反坦克導彈、409枚標槍反坦克導彈、250枚毒刺防空導彈，並且表示，台灣已就上述這4個軍購案向美方提出 「發價書需求信」，目前均按相關軍售程序執行，進度正常。

這個軍售案的消息傳出後，北京方面的反應並不令人意外，大陸政府一向堅決反對美國售台武器，大陸外交部發言人耿爽6日在例行記者會上說，對美方的有關動向嚴重關切，希望美方停止售台武器。

(中時 )