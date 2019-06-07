朱立倫赴新竹城隍廟參拜 啖肉圓喝貢丸湯 13:272019/06/07 中時 徐養齡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 朱立倫（右二）7日到新竹都城隍廟參拜，獲贈象徵「包中」的肉粽。（徐養齡攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 朱立倫（左二）7日到新竹都城隍廟參拜，與長輩們握手寒暄。（徐養齡攝） 朱立倫（左二）7日到新竹都城隍廟參拜，順便大啖肉圓及槓丸湯。（徐養齡攝） 朱立倫與城隍廟商家握手致意。（徐養齡攝） 前新北市長朱立倫7日赴新竹市都城隍廟參拜，引起廟埕攤商及遊客一陣騷動，朱立倫態度親切向民眾握手致意，遇合照來者不拒，還在小吃攤品嘗道地肉圓及貢丸湯。 國民黨啟動黨內總統初選機制，有意參選的朱立倫昨在端午連假首日前往新竹縣、市與民眾搏感情，支持者更是準備後「唯一支持朱總統」、「朱立倫凍蒜」看板迎接，市議長許修睿、副議長余邦彥、黨部主委呂學樟、前市長許明財、童勝男等人都出席作陪。 (中時 ) #朱立倫 #市長 #民眾 #總統 #肉圓 也許您會感興趣 推薦閱讀 朱立倫左營早餐會 呼籲藍軍團結 10:172019/06/03 政治 黨內黑韓聲不斷 朱立倫：暗箭別對同志 12:372019/06/03 政治 談李進勇上任 朱立倫直言「蔡英文只能讓人搖頭」 16:042019/06/03 政治 朱立倫周錫瑋 讚凱道造勢成功 01:192019/06/04 政治要聞 被要求表態支持朱 侯友宜：做好市政是最好的支持 14:542019/06/04 政治 朱立倫：韓6／1凱道活動是國民黨的正面造勢 12:502019/06/05 政治 與傅達仁兒子對談 朱立倫：台灣應考慮開放安樂死 21:222019/06/05 政治 倡內閣制 朱：若當總統提憲改 12:492019/06/06 政治 王金平退出國民黨初選 朱立倫：尊重 13:102019/06/06 政治 擔心王金平脫黨參選？朱：我相信不會 14:062019/06/06 政治 政治熱門新聞 王金平被爆會繼續選下去 結局很驚人！ - 政治 小英初選要輸了？網笑：手機到手明明穩了 - 政治 韓黑尋找同溫層！網勸：凱道空拍才是現實 - 政治 黑韓小組想滅李佳芬 林佳新曝他們害怕一件事 - 政治 林志玲閃婚是國民黨警訊？他妙喻網笑翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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