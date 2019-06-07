朱立倫（左二）7日到新竹都城隍廟參拜，與長輩們握手寒暄。（徐養齡攝）

朱立倫（左二）7日到新竹都城隍廟參拜，順便大啖肉圓及槓丸湯。（徐養齡攝）

朱立倫與城隍廟商家握手致意。（徐養齡攝）

前新北市長朱立倫7日赴新竹市都城隍廟參拜，引起廟埕攤商及遊客一陣騷動，朱立倫態度親切向民眾握手致意，遇合照來者不拒，還在小吃攤品嘗道地肉圓及貢丸湯。

國民黨啟動黨內總統初選機制，有意參選的朱立倫昨在端午連假首日前往新竹縣、市與民眾搏感情，支持者更是準備後「唯一支持朱總統」、「朱立倫凍蒜」看板迎接，市議長許修睿、副議長余邦彥、黨部主委呂學樟、前市長許明財、童勝男等人都出席作陪。

(中時 )