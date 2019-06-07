大陸高考（大陸大學聯考）7日登場，今年作文考題政治味濃，不只五四運動、中華民族偉大復興等主題被納入全國卷題幹，嘗試撰寫「強國有我」的信件或演講稿，全國漢語試卷則以「奧運我最愛」為題，讓學生體驗化身世界冠軍的心情，並能夠向外自豪表達：「I am made in China」，書寫愛國心。

據澎湃新聞網報導，今年大陸高考首科考試為語文科，共有8套試卷，其中由大陸教育部考試中心統一命制3套全國卷，以及少數民族考生的全國漢語試卷，另外北京、天津、上海、江蘇、浙江則分省自主出題5套。

在全國1卷部分，題幹為：「『民生在勤，勤則不匱』，勞動是財富的源泉，也是幸福的源泉……熱愛勞動是中華民族的優秀傳統」，要求考生假想自己為「復興中學」學生，自選角度撰寫「熱愛勞動，從我做起」的800字作文。

今年適逢五四運動100週年，也被納入作文題中。全國2卷則以五四運動為主，並提供考生5個時序來寫作，其中為：(一)1919年5月4日，在學生集會上的演講稿；(二)1949年10月1日，參加開國大典慶祝遊行後寫給家人的信；(三)1979年9月15日，參加新生開學典禮後寫給同學的信；(四)2019年4月30日，收看紀念五四運動100周年大會後的觀後感；(五)2049年9月30日，寫給某位「百年中國功勳人物」的國慶日慰問信。

全國漢語試卷則緊扣將在2022年舉辦的北京冬奧，以奧運我最愛為題目，讓學生體驗化身世界冠軍的心情，並能夠向外自豪表達：「I am made in China」，書寫愛國心。

至於各省市各自出題方面，北京卷讓考生撰寫中華文明的韌性，可從歷史、思想文化、語文文字等面向談個人想法；天津卷作文則是閱讀題，題目為：「不錯，目前的中國，固然是江山破碎，國弊民窮，但誰能斷言，中國沒有一個光明的前途呢？不，決不會的，我們相信，中國一定有個可讚美的光明前途」，同樣讓學生表達愛國想法。

上海卷出題則為「中國味音樂」；江蘇卷則是「物各有性，水至淡，鹽得味。水加水還是水，鹽加鹽還是鹽。酸甜苦辣鹹，五味調和，共存相生，百味紛呈。物如此，事猶是，人亦然」；浙江卷則讓考生化身作家，思考如何透過文字作品對待、傾聽讀者。

(旺報 )