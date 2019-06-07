報名參與的小朋友坐在地上專心地立蛋。（姚志平攝）

端午節連假，在北市天母的大葉高島屋百貨7日舉行百人立蛋挑戰活動，不少大人帶著小朋友報名參與，在正中午12點嘗試立蛋，趣味十足，最後結果，5分鐘內，總共有40人成功立蛋。

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