端午節！天母百貨立蛋活動 40人成功 14:152019/06/07 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大人帶著小朋友熱情參與，數秒內就立了2個雞蛋，小朋友投以驚訝又崇拜的眼光。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 報名參與的小朋友坐在地上專心地立蛋。（姚志平攝） 端午節連假，在北市天母的大葉高島屋百貨7日舉行百人立蛋挑戰活動，不少大人帶著小朋友報名參與，在正中午12點嘗試立蛋，趣味十足，最後結果，5分鐘內，總共有40人成功立蛋。 (中時 ) #立蛋 #百貨 #端午節 #活動 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 端午節來台北 讓巴士載你玩 01:372019/06/03 生活新聞 搶端午節連假商機 四大超商備戰 04:102019/06/04 產業．科技 渣打限量好彩蛋 端午立蛋搏好運 04:102019/06/06 產業特刊 因應端午節連續假期 交通疏導管制措施 15:372019/06/06 社會 影》端午節好威 海巡水陸擴大威力掃蕩 16:322019/06/06 社會 中榮埔里分院附設護理之家 端午節活動讓住民樂開懷 17:262019/06/06 生活 桃園機場端午節暨40周年系列活動起跑 18:322019/06/06 生活 端午節禮金「行情價曝光」大部分人都領這個 20:542019/06/06 生活 端午節警方拚治安不打烊松竹寺贈千顆粽慰勤 22:062019/06/06 社會 應景端午節立蛋 黃偉哲搞笑立蛋 13:312019/06/07 政治 生活熱門新聞 最強梅雨下週襲台 雨彈轟炸時間出爐 - 生活 只喝瓶裝水？科學家驚爆恐怖下場 - 生活 女神18年前黑歷史曝光？高嘉瑜急到跳針 - 生活 梅雨重頭戲來了！周六起全台下雨到崩潰 - 生活 端午清晨驚現火燒雲 鄭明典曝原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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