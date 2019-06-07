「觀光不應一味複製」。市議員林德宇質疑台中市政府推出的「觀光首都」是複製南投縣長林明溱2014年就提出；他說以全台第二大城的行政資源與預算規模，明顯把台中做小。盧秀燕強調，她由原本以中彰投苗區域治理平為主，目前擴大邀請新竹、雲林縣及嘉義市加入，強化中部觀光實力。

林德宇指出，盧市府觀光政策以「觀光首都」為目標，但「觀光首都」是南投縣長林明溱早在2014年就提出，以台中市是全台第二大城的行政資源與預算規模，觀旅局這樣複製南投「觀光首都」明顯就是把台中做小，也顯示盧秀燕所領導的政務官完全沒有進入狀況。

林德宇說，前市長林佳龍就曾帶領彰化、南投縣長一同參加清泉崗機場的名古屋首航，和日方旅宿業者甚至愛知縣知事大村秀章、名古屋市長河村隆會面交流；盧市府到目前為止沒有看到具體作為，連台中國際機場計畫都生變，這樣的態度恐讓「中進中出」淪為「不進不出」。

觀光旅遊局表示，該局今年起積極提升全市觀光行銷能量，除整合跨局處資源精準行銷，還包裝在地景點特色、活動節慶、創意話題等亮點齊發，再搭配軟硬體及區域資源整合，國旅及國際廣告及推介等手段，要讓台中成為名符其實的台灣觀光首都。

盧秀燕強調，她擔任立委時力推中進中出為主要觀光策略之一，發展旅遊經濟；日前首屆「全國旅行業高峰論壇暨觀光產業商圈媒合會」在台中登場；6／22日台中與昆明航線將復航，7／4台中清泉崗機場與青島將首航，雖兩岸關係處於緊張中，市府努力「中進中出」仍見具體成果。

(中時 )