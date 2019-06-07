新北市前市長朱立倫（藍衣者）7日出席新竹縣長盃龍舟賽，親切與參賽者致意。（莊旻靜攝）

新北市前市長朱立倫（藍衣者）7日出席新竹縣長盃龍舟賽，親切與參賽者致意。（莊旻靜攝）

新北市前市長朱立倫（左四），在新竹縣議長張鎮榮（左二）、新竹縣長楊文科（左三）陪伴下，出席新竹縣長盃龍舟競賽。（莊旻靜攝）

擬參與下屆總統選舉的國民黨籍新北市前市長朱立倫，7日出席新竹縣縣長盃龍舟賽，被問及立法院前院長王金平退出黨內初選一事，朱立倫表示尊重，也重申期望黨內能團結，「不要互卡、不要互打」的立場，他會努力成為最強的候選人，也希望每人都愈來愈強，「要組金牌聯盟」。

朱立倫表示，「王院長是我們都尊敬的前輩」，對於他退出初選，他也表示尊重，朱立倫過去常說，「我們是一個團隊」，要組成金牌聯盟。而被問及是否考慮與王金平結盟，朱立倫則表示，「王院長跟國民黨一定要結盟」、「大家都是國民黨團隊」，也指人人都是好朋友。

朱立倫說，高雄市長韓國瑜8日要到花蓮造勢，他也祝福成功，也希望鴻海董事長郭台銘一切順利，他認為，所有人選提出好的政見都可以成為國民黨的政策，他希望黨變強，而非「黨內互卡、互打」。

朱立倫也表示，在7月中旬過後，「大家都變成團隊的一份子」，而在此過程中，希望不要「自己人打自己人造成受傷」。另有媒體問及，王金平曾指初選辦法因人而異，朱立倫則回應，下周二還會再討論初選辦法，「任何建議都可以討論，我也歡迎」，只求初選順利。

朱立倫也說，過去16年他不是在桃園就是在新北參與龍舟賽事，今天有機會造訪「隔壁鄰居」，也感謝縣長楊文科、議長張鎮榮等人的歡迎，而朱立倫7日正逢生日，他笑說，希望多一歲「長一點智慧」，而生日就是母難日，他也非常懷念母親。他期望能為台灣、國家多做一些事，「我們也會為了台灣繼續努力」。

(中時 )