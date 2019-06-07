民進黨總統初選明舉行電視政見發表會，10日起展開民調，但依黨內規定，7日零時起禁止參加電視專訪，不過有電視台將今、明播出總統蔡英文、行政院前院長賴清德專題採訪；民進黨祕書長羅文嘉表示，沒有違反規定。

羅文嘉解釋，上午經他了解之後，這個專題報導是在同一天播出，只是有前後時間差，此外，是屬於新聞台在之前所做的專題，不是個別一個參選人去接受專訪、上節目、做廣告，因此沒有涉及違反規定。

黨部人士解釋，相關規定是「不告不理」，以雙方當事人檢舉為原則，這次因為電視台專訪雙方都有，應不至於彼此互相檢舉。

蔡英文陣營發言人阮昭雄說，尊重黨中央，一切遵守相關規定。賴清德陣營發言人李退之說，這是早已完成的採訪與相關日常行程，賴陣營事前並不知道節目今天才要播出，直到昨晚才被告知。

依民進黨「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」規定，？總統候選人於民調執行前3日，至所屬選區民調執行完畢止，不得為下列行為：一、參加電視或電台之專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目。二、於電視、電台、平面媒體播出或刊登廣告。三、其他與上列規定相類，藉大眾媒體採購所為具宣傳效果之行為。

民調辦法也規定，違反前述之規定，經民意調查委員會決議，移送中執會通過，取消其初選資格。若仍具初選資格之候選人在2人（含）以上時，應重新進行民調作業。

(中時 )