林佳新說，那天跟李佳芬聊到最後，他才問到最近的烏龍爆料，佳芬姐回他的一句話就能證明一切「夫妻那麼久，有什麼不可以相信的。」(Youtube截圖)

黑韓小組最近出手打李佳芬，想營造「夫人干政」的形象，並影射韓國瑜身邊人不滿李佳芬因此內鬥。台北市議員羅智強說，這是一場「王牌毀滅戰」，有人想對李佳芬與韓冰下手，因為他們都是非常有群眾魅力的人，是韓國瑜重要的兩張王牌。菜農林佳新也透露，李佳芬在南部的魅力甚至高過韓國瑜，這點讓黑韓人士十分害怕。

最近黑韓小組的目標除了高雄市長韓國瑜外，也出手針對他的夫人李佳芬與女兒韓冰，從荒謬的「韓冰非親生」，到「夫人干政」說，讓韓國瑜也澄清時也動了怒氣。

台北市議員羅智強昨在《關鍵時刻》表示，這是一場「王牌毀滅戰」，因為李佳芬和韓冰都是十分有群眾魅力的人，也是韓國瑜打選戰的兩張王牌。打大選時，只有李佳芬在的場子，柔情和溫暖都能貫穿全場，因為李佳芬「接地氣」的能力和政治語言的魅力完全不輸給韓國瑜，可以融化很多人的情緒，對韓國瑜來講是最棒的分身之一。

羅智強說，既然李佳芬對韓國瑜作用這麼大，此時不把王牌打破更待何時?只要套上一頂「夫人干政」的大帽子，不用真的打成功，就能成功削弱李佳芬在選戰時助選的能量。所以從「版稅風波」開始攻擊李佳芬都是有節奏的，因為放任李佳芬像過去選舉那樣下去的話，李佳芬本身就是一個最大的威脅。

菜農林佳新跟韓國瑜家庭是多年好友，兩日前才和李佳芬一起聚餐聊天。林佳新說，李佳芬說過一句話大家都聽過「韓國瑜在哪裡，家就在哪裡」，所以他們夫妻的感情真的很好啦!他說自己前天跟很多和韓國瑜夫妻兩人都很熟的朋友坐在一起，看到黑李佳芬的一系列操作，大家都說「這真的瘋了，佳芬姐哪有可能這樣子?」

所以林佳新也很相信羅智強分析的，「斷掉李佳芬就能重傷韓國瑜的形象」，對韓國瑜才叫致命傷。他說，李佳芬能彎下腰來做很多男人無法做的事情，她比韓國瑜更知道怎麼接近人群。他說韓國瑜搞到後來反而有一點「人群恐懼症」，李佳芬的魅力在中南部，反而比韓國瑜要更強，中南部是吃李佳芬這一套的。

林佳新說，那天跟李佳芬聊到最後，他才問到最近的烏龍爆料，佳芬姐回他的一句話就能證明一切「夫妻那麼久，有什麼不可以相信的。」林佳新說，本來不想問的，因為他自己很清楚這都是烏龍爆料「我們都清楚，台北的天空充滿太多的謠言，什麼我們都抓過了啦!」李佳芬告訴他「我今天回一個，明天要回幾個，回不完啦!都不要理他們!這些人那麼閒，不然來當我的志工」。

李佳芬還告訴林佳新「如果有人傳的是我，姐夫應該也會相信我!」林佳新說，這句話已經道盡他們夫妻的感情，就「信任」嘛!

(中時電子報)