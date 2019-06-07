新北平安站「寒士慶端午活動」，今年以「健康涼一夏」為主題，因寒士職業多為臨時工及舉牌工，長時間在外工作，故提供涼感巾助夏日降溫。(吳亮賢翻攝)

為擴大服務，今年與新北市志願服務協會及三重衛生所合作，提供義剪、台北醫院義診、職業媒合，為寒士尋找工作機會。(吳亮賢翻攝)

人安基金會新北平安站常年關懷寒士、街友，今年分別於5／28、6／5於空軍一村及永安活動中心舉辦端午關懷活動，為防範高溫熱傷害、日曬，造成寒士疾病，除發放應節禮品外，更加上涼感巾及健康包(香皂、洗髮乳、貼身衣物等)，助其防病抗暑。

新北平安站「寒士慶端午活動」，今年以「健康涼一夏」為主題，因寒士職業多為臨時工及舉牌工，長時間在外工作，故提供涼感巾助夏日降溫。

鮑朝橒慈善事業基金會、凱擘全聯有線電視，贊助夏日內衣褲及粽子、牙膏、口罩等應節禮品，牛閣詹老闆及榮榮麻辣滷味、萬家老街豬腳當日亦提供義大利麵、湯品、滷豆乾、滷蛋讓寒士朋友享受溫馨午餐。

新北市議員王威元也親自到場關懷寒士，傳遞社會愛心，議員李翁月娥常年關懷寒士，也特別送來2000顆應節肉粽，祝福端午佳節愉快。

為擴大服務，今年與新北市志願服務協會及三重衛生所合作，提供義剪、台北醫院義診、職業媒合，為寒士尋找工作機會，以及法律扶助基金會提供法律諮詢，清海無上師及仕招基金會愛心關懷，幫助寒士能早日重返社會。

(中時 )