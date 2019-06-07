民眾排隊求舉「劍井」汲出的午時水。（台中市觀旅局提供）

花藝老師指導民眾利用艾草、菖蒲搭配當季的花材，手作端午節慶掛飾。（台中市觀旅局提供）

民間有端午節取午時水習俗，台中市風景區管理所7日在大甲鐵砧山劍井前廣場舉辦「取午時水」活動，吸引近千民眾參與，還有立蛋、艾草應景掛飾DIY、香包小學堂等活動。台中市觀光旅遊局林筱淇表示，今年市府特別設計午時水紀念瓶，500份很快就被索取完畢。

民間流傳在端午節從井中所打出來的水是「至陽之水」，可趨吉避凶、辟邪，最富傳奇色彩的就屬鐵砧山的劍井。據傳鄭成功率兵行經鐵砧山，被敵軍圍困，全軍兵疲馬困又無水可用，鄭成功誠心祈水並將寶劍插地，於是劍入泉湧，成了劍井地名由來，每逢端午節總會湧入許多民眾求取午時水。

林筱淇表示，多數民眾會將午時水擺放家中保平安，今年特別設計午時水紀念瓶，質感不錯，受到民眾喜愛，另外，艾草應景掛飾DIY活動也報名踴躍，特別邀請大甲在地的花藝老師，親自到劍井現場教導民眾用應景的艾草、菖蒲搭配當季的花材，讓民眾自己動手做出具有端午節慶意義的掛飾。

觀旅局也邀請參加取午時水的遊客順遊海線景點，到大甲鎮瀾宮拜媽祖祈求平安，也可以到清水有港區藝術中心，海洋繪本館，清水眷村文化園區走走，去梧棲觀光漁港吃美食，到高美濕地看國內外聞名的高美夕照。

(中時 )