桃園市空服員職業工會5月13日發起罷工投票，投票至6月6日截止，工會今日上午9時30分正式開票，並在稍早完成開票，會員同意總票數4038，其中長榮分會同意票為2949，雙雙超過門檻。

空服員工會除需要過半數會員、2967張同意票之外，另自行訂下門檻，要取得長榮分會8成、也就是2621張同意票，才會展開罷工，如今開票結果出爐，兩項門檻確定過關。

(中時 )