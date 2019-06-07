旅客剉咧等!長榮空服員罷工投票過關 14:132019/06/07 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮航空空服員罷工投票截止，空服員工會6日上午進行開票。（陳祐誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市空服員職業工會5月13日發起罷工投票，投票至6月6日截止，工會今日上午9時30分正式開票，並在稍早完成開票，會員同意總票數4038，其中長榮分會同意票為2949，雙雙超過門檻。 空服員工會除需要過半數會員、2967張同意票之外，另自行訂下門檻，要取得長榮分會8成、也就是2621張同意票，才會展開罷工，如今開票結果出爐，兩項門檻確定過關。 (中時 ) #開票 #投票 #同意票 #門檻 #罷工 也許您會感興趣 推薦閱讀 產業及職業工會會員 利益迴避議題芻論 04:102019/06/03 財經要聞 大同假外資仍未釋股 顧立雄：絕對不具投票權 15:522019/06/03 財經 快評》每餐要吃1800…長榮空服員很苦？ 16:012019/06/04 財經 罷工遊行 長榮航重申絕不屈服 16:422019/06/04 財經 無人情趣商店夯 門檻低吸小資族投資 19:082019/06/04 生活 一旦罷工，長榮航：全力降低對旅客影響 04:102019/06/05 財經要聞 長榮堅持一視同仁 絕不屈服罷工 04:102019/06/05 生活新聞 空服員罷工投票截止 7日起開票 17:212019/06/06 生活 請問李進勇主委：印尼能，為何台灣不能？ 04:102019/06/07 時論廣場 長榮空服員罷工投票截止 工會開始開票 09:592019/06/07 生活 生活熱門新聞 最強梅雨下週襲台 雨彈轟炸時間出爐 - 生活 只喝瓶裝水？科學家驚爆恐怖下場 - 生活 女神18年前黑歷史曝光？高嘉瑜急到跳針 - 生活 梅雨重頭戲來了！周六起全台下雨到崩潰 - 生活 端午清晨驚現火燒雲 鄭明典曝原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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