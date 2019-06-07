大政治大爆卦-無色覺醒》凱道會師花蓮接棒 10萬韓家軍後山見 14:112019/06/07 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 六月八號挺韓國瑜造勢活動將在花蓮東大門夜市舉行，韓粉已經開始湧進花蓮市，東大門夜市3百餘個攤商積極應戰，主辦單位還臨時開放至少50個攤位，提供臨時攤商免費申請一天。 東大門自強夜市代理主委張巨文表示，目前韓粉人潮上看10萬人。週六的挺韓大會有可能成為花蓮史上最大規模的群眾活動。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #活動 #花蓮 #夜市 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓粉快看！6／8花蓮挺韓大會行程全公布 12:552019/06/03 政治 花蓮》韓粉前進東台灣 期待帶動花蓮商機 17:492019/06/03 政治 台中市新東海活動中心剩一半 里民不滿 19:042019/06/03 生活 東海活動中心縮水 研議加蓋樓層 04:102019/06/04 地方新聞 夜市文化被消滅？網怒揭關鍵原因 11:532019/06/05 生活 國瑜夜市進駐花蓮造勢 東大門夜市攤販：不排斥 13:182019/06/05 生活 世新公廣闖政大重溫直線七秒 同學虧考照放水 12:052019/06/06 新消息 花蓮挺韓後援會籌備會 務必衝高韓東部支持度 13:042019/06/06 政治 木星衝日、牧夫座流星雨快來了 04:092019/06/07 話題觀察 10萬韓家軍衝後山!謝寒冰喊3字要韓粉跟上 11:562019/06/07 政治 政治熱門新聞 王金平被爆會繼續選下去 結局很驚人！ - 政治 小英初選要輸了？網笑：手機到手明明穩了 - 政治 韓黑尋找同溫層！網勸：凱道空拍才是現實 - 政治 黑韓小組想滅李佳芬 林佳新曝他們害怕一件事 - 政治 林志玲閃婚是國民黨警訊？他妙喻網笑翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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