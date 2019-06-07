六月八號挺韓國瑜造勢活動將在花蓮東大門夜市舉行，韓粉已經開始湧進花蓮市，東大門夜市3百餘個攤商積極應戰，主辦單位還臨時開放至少50個攤位，提供臨時攤商免費申請一天。

東大門自強夜市代理主委張巨文表示，目前韓粉人潮上看10萬人。週六的挺韓大會有可能成為花蓮史上最大規模的群眾活動。

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(中時電子報)