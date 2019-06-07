新竹市長林智堅在端午節前夕玩南北肉粽盲測比評，一口氣大啖8顆肉粽。（徐養齡攝）

新竹市肉粽老店的好滋味連市長林智堅都難以招架，林智堅在端午節前夕，特別被安排進行「盲測比評」直播，一口氣嘗完市區賣到翻的8家肉粽。另林志玲婚訊震驚海內外，林智堅自曝與志玲爸認識，常參加天后宮活動，讚志玲姊姊EQ高，志玲爸為人風趣。

林智堅近來在議會總質詢遭國民黨團連番「圍攻」，端午節連假暫時停火，但6日晚間仍忙到深夜還沒下班，但為了推展地方美食知名度，仍暫時放下工作，看到準備好的8顆肉粽擺在桌上，眼睛瞪大問「這些都要吃光嗎？」

這場名粽巡禮讓林智堅意外身陷南、北粽之爭，直播期間，被網友問到喜歡南部粽還北部粽，林智堅坦言不知道兩者分別，指他其實最愛的是「媽媽以前有包蚵乾的海口味肉粽」，最後逐一品嘗8顆後，坦承比較喜歡北部粽，因為先炒過的飯粒比較香、入味。

林智堅在直播中也提到，他看新聞得知林志玲結婚了，「我嚇了一跳，恭喜志玲姊姊」，他覺得志玲姊姊是個很有修養的人，EQ很高。林智堅更透露，他與林志玲的父親認識，林父曾多次到中華路上的天后宮參加活動，本人相當風趣。

典型工作狂的林智堅直播中還是三句離市政，近來飽受在野黨議員圍攻，對工程招標不順利有所質疑。他澄清，實在是因為想要追求更好設計，難度較高才使許多廠商怯步，且現前瞻計畫大興土木，工程多，是廠商挑工程，不是工程挑廠商，希望市民可以了解市府團隊的苦心。

(中時 )