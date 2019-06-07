酒駕撞死送報生棄保潛逃的林克穎，經我方正式向英國提出引渡林克穎回臺服刑之請求案，遭蘇格蘭高等法院6日宣判林克穎上訴有理由而不予引渡回台，法務部表示，雖尊重蘇格蘭高等法院獨立審判之裁判，惟對此裁判結果感到遺憾。

法務部指出，我方正式向外國提出引渡請求之案件，在過程中無論法務部、外交部及駐外館處均從中汲取寶貴的引渡實務經驗。法部也因本案與蘇格蘭檢方合作良好，而獲其推薦成為歐洲司法網絡的觀察員及聯絡窗口，使我方與歐洲國家在刑事司法互助上的合作更為暢通及順利。

法務部強調，因蘇格蘭高等法院認為林克穎上訴有理由的部分，只是蘇格蘭司法部部長的引渡命令存有瑕疵，而非愛丁堡地方法院的原審判決違法，因此僅蘇格蘭司法部有權提出上訴，蘇格蘭檢方無從代表法務部提出上訴。法務部將續與外交部、駐英國代表處、駐愛丁堡辦事處通力合作，共同與蘇格蘭檢方及司法部聯繫，研議有無可能促請蘇格蘭司法部提起上訴，持續爭取引渡林克穎回台服刑。

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(中時 )