台灣第一名模林志玲昨(6日)宣布嫁給小7歲日本丈夫Akira（黒澤良平），美女配野獸的組合引來日媒爭相報導，媒體估計，林志玲先前透露為做公益，投入約8位數的金錢，大概是總財產的一半，意外曝光自己財產約有上億元，而Akira的年收入則是日幣4000到6000萬元，約台幣1200到1800萬元，可見林志玲收入遠超過老公10倍，網友則讚：「是真愛」、「志玲姐姐真的嫁給了愛情」。

日本媒體報導，Akira在放浪兄弟中年收入排第四名，除了巡演、電影、電視劇等藝人工作，2年前他接下經紀公司的新人養成公司，擔任董事，事業版圖除了日本外，台北、紐約也有分校，推估年收入最高可達1800萬台幣，而林志玲近年在大陸工作、商演不斷，年收入約有2億台幣，狂勝新婚老公10倍。

而Akira的過去也被起底，指他從小是運動健將，感情路卻不順，就學期間被女友三劈，2011年曾被拍和長澤雅美交往，先前Akira談自己的理想型，說偏好「外表細緻，笑容可掬，但內心非常元氣，價值觀相近的女性」，現今看來說的就是林志玲，而志玲姐姐過去談婚姻觀，直言自己不怕孤單，但若想要她點頭，「一定要是因為你很想跟那人在一起，一定是因為真愛」，也呼應後來選擇Akira的決定是真愛無誤。

(中時電子報)