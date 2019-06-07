根據中央氣象局天氣預報，未來一周各地多高溫炎熱，最高溫可達35度。國健署提醒，老年人、兒童及慢性病患者是熱傷害的高危險群，應減少戶外活動、適當補充水分，以免熱傷害找上門。

衛福部統計，去年夏天熱傷害的人次，以5月為最高峰，人次達473，其次則是7月的428人次，及6月的392人次。今年5月人次較少，共177人次，但6月1日至5日間，就累計了44人次，已較上月明顯增加。

6年前的夏天，陸軍洪仲丘疑似遭霸凌、虐待，最終因執行操練，熱衰竭而死，這也成為熱傷害中最有名的案例。北醫附醫急診醫學科主治醫師高偉峰表示，人體溫度約37度，一旦氣溫達到35度以上，溫度就難以散出去。

另一方面，若氣溫適宜，濕度卻高，體感溫度也會提高。高偉峰表示，以25度氣溫為例，若濕度達100％，人體體感就會衝到42度，曾有民眾到了12月卻仍然中暑。他提醒民眾，快要下雨時、下過雨後都是中暑的危險時機。

國健署社區健康組科長曾伯昌表示，老人、小孩、慢性病患者都是熱傷害的高危險群。老年人對冷、熱的感覺不敏銳，可能因此延誤治療；小孩的表達能力不佳，導致易被忽略；部分慢性病患者則可能因用藥，影響排汗及對熱的感知，容易中暑，應聽從醫囑服用適量的水分。

曾伯昌提醒民眾，兒童及長者應避免於上午10點至下午2點間外出，若需外出，建議行走於陰涼處、塗抹防曬霜、戴寬邊帽及太陽眼鏡；家長也需留意，勿將孩子獨自留在車上；一旦感覺熱、頭痛、頭暈、噁心，就應儘速離開熱的環境，補充水分，必要時前往就醫。

(中時 )