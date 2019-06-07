美國總統川普因不滿非法移民入境問題遲遲未解決而再次扮演「關稅人」，自10日起對美國從墨西哥進口近3600億美元貨品加徵5%關稅，接著每個月增加5%，逼墨西哥重返談判桌；據外媒報導，墨方承諾派出6000名國家衛隊（National Guard）人員駐守毗鄰瓜地馬拉的南部邊界，以遏阻移民人潮。

據法新社報導，墨西哥為了積極解決非法移民入境美國問題，已在毗鄰瓜地馬拉的南部邊界附近擋下約有1200人的中美洲移民隊伍，並且逮捕兩名協助組織移民隊伍的團體「無國界人民」（People Without Borders）人士，指控這兩人提供移民金錢以便非法進入墨國。

此外，墨西哥還凍結人口販運嫌犯銀行帳戶，希望透過種種行動滿足美方訴求。雙方代表在華府國務院展開第2天會談，對於申請庇護程序和金援中美洲國家等議題上意見不一；而路透社引述墨西哥知情人士報導，美方在會談中提議將瓜地馬拉無證移民遣送墨西哥，但雙方在此點沒有共識。

關於目前美墨談判進度，美國副總統彭斯（Mike Pence）表示，墨國官員願意採取更多行動以抑制移民潮，讓他備受鼓舞，但他們的行動是否足以避開美國欲加徵關稅的措施，將由川普決定；但白宮策略通訊主任施拉普（Mercedes Schlapp）向媒體表示，墨方提出的方案根本不夠，然而墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）認為雙邊談判已有進展。

(中時電子報)