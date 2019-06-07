「決戰2020-贏回台灣」韓國瑜前進東台灣全民花蓮造勢活動，將在8日下午2時許登場，花蓮住房已經提前大爆滿，許多韓粉、搶韓流財的攤販也搶進造勢地點東大門夜市。而據《中天新聞》最新報導，韓國瑜目前已抵花蓮，應會先與前花蓮縣長傅崐萁會面。

韓國瑜已抵花蓮 可能先會傅崐萁

(中時電子報)