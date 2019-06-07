韓國瑜已抵花蓮 可能先會傅崐萁 14:362019/06/07 中時電子報 邱珮畇 、 江昭青 、影音編輯、 鄭穎樺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜6日重申，對於初選的態度沒變過，「寧願乾淨輸掉選輸，也不要骯髒贏得選舉」。（柯宗緯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「決戰2020-贏回台灣」韓國瑜前進東台灣全民花蓮造勢活動，將在8日下午2時許登場，花蓮住房已經提前大爆滿，許多韓粉、搶韓流財的攤販也搶進造勢地點東大門夜市。而據《中天新聞》最新報導，韓國瑜目前已抵花蓮，應會先與前花蓮縣長傅崐萁會面。 韓國瑜已抵花蓮 可能先會傅崐萁 (中時電子報) #花蓮 #韓國瑜 #傅崐萁 #夜市 #中天 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜是民進黨製造的超級怪物？網友吵翻了 10:402019/06/03 政治 他斷言醜聞打不倒韓國瑜 「五個至少」曝韓粉不離棄原因 12:192019/06/03 娛樂 未來兩週是關鍵 洪孟楷曝韓國瑜真正考驗在這！ 14:142019/06/03 政治 韓6／1造勢 他直言：完全擊中蔡要害 14:302019/06/03 政治 韓國瑜造勢讓反韓力量集結？李正皓19字示警 07:382019/06/04 政治 聽到村里長談話 他斷言「韓流將再起」 08:512019/06/04 政治 不捨老阿嬤為韓國瑜痛哭 李佳芬抱病探望吐一句話 00:022019/06/05 生活 憂初選被做掉？ 韓國瑜重申：寧乾淨輸、不骯髒贏 11:282019/06/06 政治 獨家》不爽這位綠議員 熊海靈喊：花蓮一定要爆棚！ 19:232019/06/06 政治 黑韓小組想滅李佳芬 林佳新曝他們害怕一件事 14:072019/06/07 政治 政治熱門新聞 黑韓小組想滅李佳芬 林佳新曝他們害怕一件事 - 政治 小英初選要輸了？網笑：手機到手明明穩了 - 政治 韓粉湧花蓮 韓造勢上看10萬人 - 政治 - 中時 王金平被爆會繼續選下去 結局很驚人！ - 政治 韓國瑜花蓮造勢 韓粉疾呼：開場先唱這兩首歌 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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