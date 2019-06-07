「決戰2020贏回台灣」高雄市長韓國瑜第二場造勢活動明天將在花蓮東大門夜市旁舉行，國瑜夜市今中午陸續開賣，吸引不少韓粉前往選購。（張祈攝）

「決戰2020贏回台灣」高雄市長韓國瑜第二場造勢活動明天將在花蓮東大門夜市旁舉行，國瑜夜市今中午陸續開賣，吸引不少韓粉前往選購。（張祈攝）

「決戰2020贏回台灣」高雄市長韓國瑜第二場造勢活動明天將在花蓮東大門夜市旁舉行，販賣含市長周邊商品的攤販陸續開賣，不少韓粉前往選購、治裝，王姓民眾帶著一家六口前往選購，指名要買「韓市長及夫人簽名T恤」，攤販現場拍賣，簽名T恤定價50萬，賣出後將以得標者名義捐贈給韓市長選總統。

造勢現場預計開放100攤位，今早已有近10攤位開張，攤位高掛國旗，賣得都是以韓國瑜人像做成的周邊商品，有Q版娃娃、手機吊飾、國旗衣、小國旗、國旗帽、韓市長紀念T恤等，種類多樣讓韓粉們盡情挑選。

一名帶著媽媽前來選購的林太太說，一家都是挺韓的，今天特地先帶媽媽來選購衣服、帽子，明天要穿新衣、戴新帽來挺韓；還有帶著孩子選購的王太太，因兒子明天沒辦法出席，先帶來買衣服，看上有市長、市長夫人的簽名的T恤，開玩笑問老闆能不能賣他390元，老闆趕緊抓著衣服說這是「非賣品」。

老闆說自己跟著韓市長到處跑，從選市長跑道選總統，這件簽名衣本來是非賣品，但韓市長選總統花費比較大，預計要改以拍賣方式競標，起標50萬元，若有人出價，就會以得標者的名義捐給韓市長，作為選總統的經費。

(中時 )