端午節有許多傳統習俗，不過除了吃粽子、划龍舟之外，其實還有一些ㄧ般人不知道的禁忌，其中甚至包括「不宜行房」，若不小心觸犯了這些「端午不宜」的禁忌，恐怕會招致災難！

綜合媒體報導，追溯端午節歷史，根據《呂氏春秋》，自古將5月視為「惡月」，5日則為「惡日」，因此在農曆5月5日端午這天有下列4大禁忌，一個不小心可能會影響運勢。

1. 不宜行房

根據古法，農曆五月最好禁慾、齋戒，因為這個時節充滿邪氣、穢氣，這些氣場會影響到人的磁場，因此不適合行房；另外，也有一說，因端午當日陽氣旺盛，體力消耗得特別快，如縱慾過度恐影響身體健康。

2. 不宜戲水

端午節這天被認為「水鬼」惡氣最重，而且可能藉著這天找替身「還陽」，戲水不慎恐遭「抓交替」，尤其是曾發生過溺水事件的場域，端午節這天盡量別去。

3. 避免去醫院、殯儀館

民間流傳，5日為不祥的「惡日」，婚喪喜慶都要避免在這天舉行，像醫院、殯儀館這種「陰氣較重」的地方也應盡量避免，免得被煞到，穢氣上身。

4. 香包別丟

古時候有給兒童配戴香包的習俗，希望藉此達到趨吉避凶的作用，有類似平安符的象徵，因此香包一定要收好，弄丟了就彷彿失去保庇，有可能會發生災難。

(中時電子報)