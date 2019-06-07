台灣第一名模林志玲昨宣布與小7歲的日本天團放浪兄弟成員AKIRA閃婚，震驚演藝圈，同時也讓政治圈驚訝，中華大學講座教授杜紫宸也感嘆，「兩年前，一次美麗的邂逅…」，而惆悵不已。

杜紫宸針對林志玲閃婚一事，在臉書分享2017年多張與林志玲併圖照片，並發文說，「兩年前，一次美麗的邂逅…」。杜2年前曾表態參選總統大選，當時在台專訪時對外表示，將邀請林志玲擔任副手，未料被林志玲以「永遠不可能參與」回絕。

(中時電子報)