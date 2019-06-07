1月剛和洋基簽下複數年合約的內野手拉瑪修(DJ LeMahieu)展現他的價值，不但稱職扮演優替人(Utility player)角色，還在洋基傷兵滿營的狀況下，打出得點圈打擊率逼近5成的高檔成績，在打線中擔任破壞力驚人的一棒，是目前洋基戰績能在美聯東區龍頭的關鍵人物之一。

洋基當家游擊手桂格瑞斯(Didi Gregorius)終於要在明日復出，在此之前拉瑪修是洋基內野最重要的球員，以鎮守二壘為主，但本季也曾以一壘手、三壘手出賽，因能鎮守多個位置，為他爭取到了更多出賽機會，甚至隊友桑契斯(Gary Sanchez)還給他取了綽號「機械」(The Machine)，就是因為在強大的壓力下，拉瑪修總能冷靜並且很有信心的擊出關鍵一擊。

拉瑪修在今日對戰藍鳥的比賽中，繳出4打數3安打猛打賞，為球隊打下2分打點。目前打擊率3成23為全隊最高，另有7轟、40分打點，令人眼睛為之一亮的還有他的得點圈打擊率，共53打數有26支安打，高達4成91為全大聯盟最高。

就連先發投手哈普(J.A. Happ)也對他讚不絕口：「拉瑪修讓人感到很驚奇，他從來不會試圖做超越能力範圍的事，但總能造成對手一次又一次的重傷害，每當他站上打擊區，全隊都會感到很興奮。」

(中時電子報)