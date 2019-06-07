台灣第一名模林志玲昨宣布閃嫁日本團體EXILE放浪兄弟成員AKIRA，震撼台日演藝圈，許多人也獻上祝福。有風水師先前預測2019年桃花運最強的生肖Top3，除了屬鼠、屬龍的人，志玲姐姐的生肖「虎」也在其中，一切巧合讓這則喜訊更添風采。

香港知名女風水師麥玲玲曾受香港《Cosmopolitan》採訪時，預測「2019年桃花運最強的生肖Top3」，更表示這3個生肖朋友，今年不僅會脫單，更有閃婚可能。

1.生肖屬鼠。(代表藝人：楊丞琳)

麥玲玲表示，屬鼠的朋友，2019年桃花旺盛，尤其是女生，因為今年有「 太陽星」守護著生肖鼠的女性，不僅桃花運超旺，更會遇到條件非常好的對象；而太陽星也代表遠方，因此生肖鼠的人也很容易有異國戀情，不過，她提醒，屬鼠的朋友會受到「爛桃花」影響，有可能只是短暫情緣，未必能開花結果，應多加觀察及了解，時機成熟再開展關係。

2.生肖屬虎。(代表藝人：林志玲)

今年屬虎的人適合結婚，也適合生寶寶。這也象徵著屬虎的人，生命來到一個十字路口，因此不打算結婚的情侶要提防「不結即分」的隱憂，而受「太陰星」的庇佑，太陰星代表成熟女性，因此屬虎的人今年女性貴人運非常好，別排斥女性長輩介紹的對象，也很可能發展出「姊弟戀」，這段感情更可能在今年開花結果。

香港知名女風水師麥玲玲。(翻攝YOUTUBE)

3.生肖屬龍。(代表藝人：林心如)

麥玲玲說到，屬龍的朋友今年桃花運超好，因為獲得第一大桃花星「紅鸞」入主，因此今年感情會非常精采，甚至可能閃婚，不過，她提醒剛投入新戀情、關係尚未穩定的朋友，不宜跟另一半有金錢瓜葛，以免破財及影響關係。

Cosmopolitan HK

(中時電子報)