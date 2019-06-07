林志玲過去甜談擇偶條件。（圖／翻攝自 Youtube）

Akira昨霸氣宣布會讓林志玲幸福一輩子。（圖／翻攝自EXILE-AKIRA微博）

台灣第一名模林志玲昨(6日)終結與言承旭萬年緋聞，宣布情定小7歲放浪兄弟成員Akira，兩人昨在台北登記結婚，回首林志玲感情路一直是外界矚目焦點，2015年她上大陸綜藝節目時，曾談到擇偶條件，笑說自己喜歡小麥膚色、168公分以上的男生，要孝順、善良、幽默、勤奮，總總條件看下來，不難看出原來Akira在志玲姐姐心中是近乎完美的存在。

2015年林志玲上節目《大牌駕到》，提到時常被催婚，林志玲苦笑說只是希望有個能陪她看病的人出現，「希望你喜歡的是傻傻的林志玲、簡單單純的林志玲，然後等我醜了你還願意陪我，等我老了生病了，你願意陪我一起去看病。」這些簡單的心願讓林志玲講到落淚，粉絲也十分心疼。

節目中，主持人要林志玲挑出希望未來另一半的條件，外型方面林志玲說不喜歡白皮膚的，小麥色的比較好，「不要比我白，那樣很奇怪啊」，雙眼皮、高鼻樑、濃眉都不一定要有，但她對內在很注重，希望對方孝順、善良、幽默、浪漫，「可是只能對我浪漫」，她特別強調自己喜歡努力勤奮的男生，誠實也很重要。

林志玲更說：「家境完完全全沒關係」，不在乎對方經濟能力，也說不喜歡個性悶的，健談比較好，最好還能有共同愛好，喜歡旅行、運動，最後甜笑說希望對方懂得寵她，如今這段節目在微博被熱傳，網友說：「最好的不一定是最適合的，但最適合的一定是最好的」、「其實愛情來了，我們所認為好看的皮囊真的不重要」、「突然發現志玲姐姐內心很真實啊」。

(中時電子報)