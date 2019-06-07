金門端午龍舟競賽今（7）日在古寧頭雙鯉湖登場，共有29支男、女隊伍一較高下，民眾扶老攜幼共度佳節，讓平日寂靜的南、北山聚落，一下熱鬧起來。
這項由金門縣立體育場主辦，已邁入第11個年頭的龍舟競賽，共有社會男子組、社會女子組、鄉鎮組、表演組計29支隊伍參加，廈門未如往年派隊跨海競技，讓競渡有些失色。
但政大教授林其昂帶領9名分別來自紐西蘭、澳洲、芬蘭、波蘭、新加坡等地的交換生參加表演賽，則為這項地方型比賽帶來一些國際色彩，身材高人一等的隊伍成為全場矚目焦點之一。
縣長楊鎮浯遵循傳統在湖畔「雙鯉古地」焚香祈福和主持龍舟點睛儀式後下水開賽，多支訓練有素的隊伍一路領先，但也有志在參加的隊伍歪歪斜斜前進，實力有一段明顯差距。各組比賽將於下午4時落幕頒獎。
主辦單位也在現場舉辦民俗才藝表演、安全射箭及寫生比賽、端午謎會活動，吸引約2500人陸續來到，其中也包括在國、中小任教的外籍老師，她們對體驗不一樣的異國文化，都感到十分有趣和開心。
(中時 )
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