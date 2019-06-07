楊鎮浯縣長遵循古禮祈福，並主持龍舟點睛儀式。（李金生攝）

楊鎮浯縣長和立委陳玉珍等人鳴槍後，龍舟陸續下水開賽。（李金生攝）

訓練有素的隊伍一路向前衝。（李金生攝）

9名政大國際交換生也組隊參加表演賽。（李金生攝）

在國中、小學任教的外籍老師，開心體驗異國傳統文化。（李金生攝）

老外隊伍勇往直前，展現輸人不輸陣的團隊精神。（李金生攝）

親子寫生比賽吸引家長陪同小朋友參加。（李金生攝）

現場也規畫美食攤位，吸引遊客蜂擁來到。（李金生攝）

金門端午龍舟競賽今（7）日在古寧頭雙鯉湖登場，共有29支男、女隊伍一較高下，民眾扶老攜幼共度佳節，讓平日寂靜的南、北山聚落，一下熱鬧起來。

這項由金門縣立體育場主辦，已邁入第11個年頭的龍舟競賽，共有社會男子組、社會女子組、鄉鎮組、表演組計29支隊伍參加，廈門未如往年派隊跨海競技，讓競渡有些失色。

但政大教授林其昂帶領9名分別來自紐西蘭、澳洲、芬蘭、波蘭、新加坡等地的交換生參加表演賽，則為這項地方型比賽帶來一些國際色彩，身材高人一等的隊伍成為全場矚目焦點之一。

縣長楊鎮浯遵循傳統在湖畔「雙鯉古地」焚香祈福和主持龍舟點睛儀式後下水開賽，多支訓練有素的隊伍一路領先，但也有志在參加的隊伍歪歪斜斜前進，實力有一段明顯差距。各組比賽將於下午4時落幕頒獎。

主辦單位也在現場舉辦民俗才藝表演、安全射箭及寫生比賽、端午謎會活動，吸引約2500人陸續來到，其中也包括在國、中小任教的外籍老師，她們對體驗不一樣的異國文化，都感到十分有趣和開心。

(中時 )