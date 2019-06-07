洋基打算簽賽揚獎左投「大鬍子」凱寇（Dallas Keuchel），卻被勇士從中「攔胡」。其實勇士出價1300萬美元，是按球季剩餘長度折算，相當於全季2000萬的行情，不會讓季前拒絕太空人1790萬合格報價的凱寇沒「面子」，包括不去洋基還能保住他的招牌落腮鬍，也是去勇士的附加價值。

凱寇拒絕了原東家太空人的續約條件，但大聯盟例行賽開打兩個月他還沒找到飯碗，荷包已不可能實質進帳1790萬。不過退而求其次，以合格報價按球季比率去換算，大約是1100至1200萬之譜，應該是經紀公司替凱寇設定的底線。

據了解，洋基開給凱寇的價碼為1160萬，也就是以合格報價的年薪1790萬設算得來。如果凱寇接受這個條件，外界不免要說，那不如季前就接受太空人的續約，還可以領到全額年薪，賽揚獎左投的面子也掛不太住。

何況洋基治軍嚴謹，對球員「儀容」有嚴格要求，紅襪外野手戴蒙（Johnny Damon）加盟洋基時，也得乖乖剪掉長髮與鬍子。對凱寇而言，勇士是真正開出超越合格報價條件的隊伍，又能保住他的招牌「美髯」，成為最佳選擇。

(中時電子報)