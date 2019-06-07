安徽黃山景區。（取自新浪微博＠黃山）

安徽省文化和旅遊廳日前發表《關於促進全域旅遊發展加快旅遊強省建設的實施意見》，表示將致力培育5至10個世界級文化旅遊品牌，塑造「美好安徽迎客天下」旅遊整體形象；爭取合肥、黃山144小時過境免簽政策。

未來安徽將全力推動旅遊業從門票經濟向產業經濟轉變，力爭到2022年，遊客年接待量突破12億人次，旅遊總收入超過1.2萬億元（人民幣，下同），旅遊業對經濟和就業的綜合貢獻率超過12％。

具體實施方面，安徽將對景區、線路、業態、商品、企業等5個領域各10家左右單位和專案進行提質升級。實施全域旅遊四級聯建工程，到2022年，建成30個文化旅遊名縣、200個特色旅遊名鎮、300個特色旅遊名村、1000個休閒旅遊示範點，打造具有安徽特色的全域旅遊目的地體系。

安徽是中國旅遊資源最豐富的省份之一。2018年，安徽旅遊總收入7241億元，入境旅遊人數逾600萬人次，境內遊客7.21億人次。

(旺報 )