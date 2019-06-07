因應明天高雄市長造勢活動，花蓮市區明天上午8時起至晚間8時實施交通管制，警方將派出200名警力，將於我公園路、中華路、自由街、海濱街及樹人街執行交通疏導，民眾可避開管制範圍，避免耽誤行程。

自行開車前往造勢的民眾，車輛可停放在明禮路收費停車場、花崗山育館前空地、公園收費停車場、三民路收費停車場、自由街收費停車場、北濱公園內、太平洋公園內、重慶市場旁、市區路邊收費停車格。

機車格停車位則有自由街(重慶路至中華路)、中華路(中山路至中正路)、中山路(中華路至林森路)、廣東街(福町路至自由街)、福町路(福建街至中華路)、公園路(中山路至花崗街)、明禮路(花崗街至中正路)。

欲搭公車前往的民眾，除了市區公車搭乘，連假期間傍晚起還301區公車，自從花蓮火車站發車往返東大門夜市，因應造勢活動交管，301區明天東大門夜市、重慶市場和信義國小3站取消停靠，改在中華路、重慶路和平路口的臨時站點搭車，一段票23元，乘車洽詢電話0800827656或（03）8630080。

(中時 )