今（7）日桃園市空服員職業工會（桃空職工）進行罷工投票開票作業，因為長榮航空為重大利益關係人，特以函文表達希望能全程見證開票作業，長榮航空不解桃空職工為何拒絕，也對於罷工投票結果，深表遺憾。 長榮航空表示，在過去20次的團體協商、3次的調解會議、2次的重啟協商會議，公司皆秉持誠信協商的原則，每次會議都會依桃空職工的訴求，提出合理的對案或意見，但桃空職工並未就公司提出的對案具體回應，因此無法達成共識。 長榮航空再次表示協商大門不會關閉，並已於昨日回函工會因籌備股東會因素，希望6月25日後擇日再行協商。公司認為務實對話、理性協商才是解決爭議的最佳方式，並呼籲工會在爭取空服員福利之際，也能以消費者及旅客的權益為優先考量。

長榮航空在面對桃空職工可能發起的罷工活動，已進行相關的應變規劃。一旦發生罷工時，長榮航空將會成立緊急應變小組，統籌人力盤點、航班調度以及旅客輸運規劃，並於第一時間在機場、官網、手機APP公告受影響之航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新的航班異動以及相關作業辦法。

在旅客疏運方面，將會盡全力協調簽轉外家航空，讓旅客儘早抵達目的地，對於自行取消或變更行程的旅客，也會提供退票及改票免收手續費之服務。

(工商 )