2019年新北好茶春茶上市， 8、9日於坪林茶業博物館旁舉辦新北好茶展售會。（葉書宏翻攝）

2019年新北好茶春茶上市， 8、9日於坪林茶業博物館旁舉辦新北好茶展售會；除了販售本季最新鮮上市的包種茶外，還推出了一日茶農體驗、河岸音樂會、老街市集茶席創意競賽，推廣會現場還可報名「茶蛙粿」及「陶藝」等DIY體驗活動，適合大家放下3C產品，端午連假期間一同前往享受充滿茶香的周末。

新北市是全台灣包種茶最大產區，不論產量、品質、技術，通通是全國之冠。新北市也蟬聯8屆全國製茶技術競賽冠軍，其中6位冠軍製茶師就來自坪林，坪林也稱冠軍的故鄉，因此今年也首度辦理「特等茶拍賣」，除了創紀錄以1斤100萬高價拍出之外，為了讓大家都有機會喝到這價值百萬的特等茶。

8、9日也邀請了104年度的全國冠軍製茶師-陳宥達至現場沖泡百萬冠軍茶讓民眾嘗鮮。

除了來端午連假來坪林喝好茶，今年在河岸也推出了河岸音樂會、河岸市集及河岸茶席活動，8、9日的下午2至3時有在地的帥氣茶青讓你感受茶席的意境、下午3至4時則是有獨立音樂歌手、與在地團體一同進行音樂表演，邀請大家一起來河岸聽音樂、喝好茶。在茶業博物館旁還有百萬冠軍茶免費品茗。

農業局表示，坪林是包種茶的故鄉，孕育了6位全國製茶技術競賽冠軍，冠軍茶鄉出產冠軍包種茶，除了有良好的製茶技術及茶葉品質，新北市也持續推動「茶清方案」對比賽茶密集抽檢，本次春茶檢驗結果全數合格，大家只要認明「新北好茶」品牌，就是安心、高品質的保證。

周末6月8、9日於坪林茶業博物館旁，22、23日於善導寺捷運站旁的希望廣場都有新北好茶展售會，歡迎踴躍前往選購。相關訊息可上農業局網站查詢。

(中時 )