台中海線一所國小陳姓男童6日中午不慎跌進廚房內的熱水盆，造成下半身多處燙傷，廚工發現後趕緊通知校方及校護，並將男童送往梧棲童綜合醫院急救。院方指出，男童到院時意識清楚，下半身有多處二度燙傷，暫無生命危險，但有併發感染風險，已送燒燙中心觀察。

男童燙傷意外發生在6日下午12時點多，當時廚房傳出淒厲呼喊聲，廚工轉頭發現就讀小一的男童跌坐冒煙的熱水盆內，不斷哭泣，趕緊將男童拉起，並以冷水沖洗降溫，立刻撥打119送梧棲童綜合醫院急救。

小一男童跌坐校內廚房熱水盆，下體二度燙傷。

院方指出，男童到院時意識清楚，包括下腹、雙大腿、臀部、後腰、生殖器、左手掌、左手腕等多處度燙傷，造成紅腫、水泡，燙傷面積佔全身的30％，現仍在燒傷中心治療。

校長表示，依該校SOP規定，學生用完餐後，需將餐具送至廚房門外，轉交廚工負責清洗。當時負責接收餐具的洪姓廚工擅離崗位，有多名學童直接將餐具拿進廚房，陳童遭後方同學碰撞，不慎跌坐盛滿熱水的鋁盆。

校長解釋，裝滿熱水的鋁盆是廚工用於清洗餐具，針對擅離職守的洪姓廚工，已立即停聘。校長也坦承管理疏失，自己該負的責任絕不會逃避，也會全力協助受傷學童的醫療照顧。

(中時 )