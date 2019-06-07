墨西哥的最近瘋傳一支影片，2名女子在市場行竊失風被逮到後，遭當地居民當街處以「私刑」，將兩人身上衣服剝光，還拿出剪刀剪掉頭髮，2女儘管受盡凌辱，卻沒人想出手相救。

據當地媒體報導，當場居民指稱這2名女子，已不止一次偷衣服被抓到，之前曾報警，但當局無所作為，才決定動用私刑教訓。

墨西哥近幾年許多「暴民」都會在社群媒體，放上自己集眾對犯罪者動用私刑影片，2018年2名涉嫌綁架兒童的犯罪嫌，就疑被暴民從警局拖出，被聚集的150位民眾放火燒死，但事後調查卻發現2名嫌疑犯是無辜的。

(中時電子報)