2女行竊露餡遭私刑 脫光衣＋剪髮 15:272019/06/07 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2女行竊失風，當街遭動用私刑剪髮、剝光衣服。（圖／翻攝自MIRROR畫面） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 墨西哥的最近瘋傳一支影片，2名女子在市場行竊失風被逮到後，遭當地居民當街處以「私刑」，將兩人身上衣服剝光，還拿出剪刀剪掉頭髮，2女儘管受盡凌辱，卻沒人想出手相救。 據當地媒體報導，當場居民指稱這2名女子，已不止一次偷衣服被抓到，之前曾報警，但當局無所作為，才決定動用私刑教訓。 墨西哥近幾年許多「暴民」都會在社群媒體，放上自己集眾對犯罪者動用私刑影片，2018年2名涉嫌綁架兒童的犯罪嫌，就疑被暴民從警局拖出，被聚集的150位民眾放火燒死，但事後調查卻發現2名嫌疑犯是無辜的。 (中時電子報) #居民 #衣服 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗市建納骨塔 市代會過關 04:102019/06/04 地方新聞 暖暖點亮舊公園 手創全齡空間 04:102019/06/04 地方新聞 失智奶奶愛拍打衣服 她知真相爆哭 08:422019/06/04 溫馨 有機肥工廠飄雞臭味 居民抗議「連吃飯都作噁」 13:582019/06/04 生活 年收200萬撿剩衣穿 原因曝光網戰翻 15:512019/06/04 生活 要手機不成就噴辣椒水 萬華分局逮獲精障男 18:192019/06/04 社會 他PO一張圖 讓萬名網友嚇到閃尿 16:202019/06/05 生活 宿舍驚見命案現場！學生半夜嚇傻 08:302019/06/06 搜奇 導演怒吼「衣服脫掉」女星落淚脫了 小鐘目睹超尷尬 10:512019/06/06 娛樂 「穿那麼貴衣服幹嘛」小S規定女兒：超過1千不能買 15:552019/06/06 娛樂 社會熱門新聞 機場撞女婿帶小三出遊 大媽反應驚呆網友 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 寶馬剛買2個月蒼蠅飛來 手一拍悲劇了 - 社會 林克穎引渡案 蘇格蘭法院敗訴法務部遺憾 - 社會 - 中時 2女行竊露餡遭私刑 脫光衣＋剪髮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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