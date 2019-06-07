吳老闆1年多前與妻子在新北市板橋區創立「W鮮果飲製造所」，其中芒果沙冰為熱銷商品。（葉書宏攝）

吳老闆1年多前與妻子在新北市板橋區莒光路創立「W鮮果飲製造所」販售各式鮮果汁、飲料、茶品，其中芒果冰沙為店內熱銷商品，可以吃到切丁的芒果，現點現打、新鮮看得到，一口飲下為清涼的消暑聖品。

吳老闆表示，曾任補習班班主任5年多，1年多前經由朋友介紹，決定與妻子一起創立「W鮮果飲製造所」，除了鮮果汁外，店內還販售芒果、火龍果、香草、可可碎片、摩卡、抹茶及檸檬等7種口味沙冰。

吳老闆表示，店內的鮮果都是天天新鮮採購，另外可依據消費者喜好調整冰量及甜度。以芒果冰沙為例，選用愛文芒果，滿足挑剔的「台灣胃」，不只有冰沙還可以吃到切丁的芒果。另外還有隱藏版的芒果冰沙、火龍果冰沙混和，內行熟客的最愛。

陳姓消費者說，夏天喝芒果冰沙最棒，冰沙的舒爽口感是伴隨夏天的好滋味，加上店內的服務員熱情招呼，每次到店內消費都有一種回家的親切感，另外還有不少種類的蔬果汁，非常適合外食民眾。

店名：W鮮果飲製造所

地址：新北市板橋區莒光路50號1樓

電話：02-2252-0000

營業時間：上午10時至下午10時（除夕公休）

售價：芒果冰沙70元

(中時 )