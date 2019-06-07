小編發文抱怨加班，竟得到林志玲工作室回應。（圖／翻攝自ZhouRush微博）

今逢端午連假第一天，昨(6日)台灣第一名模林志玲閃電宣布閃嫁日本男星Akira，令不少媒體措手不及，上億閱讀量更使微博一度當機，昨晚有位新浪小編發文抱怨過節公司什麼都沒發，因為志玲姐姐閃婚新聞還害他加班，沒想到林志玲工作室竟親自回應關心該名小編，請對方回傳地址，他們會回寄一份小禮物，高EQ的回應引來其他網友讚：「工作人員隨藝人是真的」。

昨林志玲和Akira雙雙在微博發表結婚聲明，林志玲更用親筆信表達對結婚的感想，消息轟動演藝圈，有位名叫「ZhouRush」在新浪工作的網友，則無奈發文說：「過節公司啥也沒發，志玲姐姐發了個加班，太關照了」，並附上自己伸手的照片，自嘲意味濃厚。

沒想到，此發文引來林志玲工作室關注，回應說：「小哥哥辛苦了，請私信我們地址，壁花給您寄一份特別的小禮物」，該名網友驚訝回應：「呀呀呀，加了4年的班，隨時隨地帶電腦，一次熱點都沒有錯過，居然等到工作室官微的感謝，太高興了」，網友羨慕說：「也太會做人了吧！太溫柔了姐」、「志玲姐姐官方認證的小可愛」、「工作室好棒，和志玲姐姐一樣甜甜的」、「我永遠喜歡林志玲！天啊團隊都這麼溫柔！」。

(中時電子報)