國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓也分析「王金平的上中下計」，他認為和韓國瑜合作是中計，但對王金平來說是利空。(李正皓臉書)

前立法院長王金平6日拋震撼彈，宣布不參與國民黨總統初選。依王曾喊出「選舉公報會有我的名字」，未來只有兩條路，一為脫黨參選總統，另一條則是當副手。國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓也分析「王金平的上中下計」，他認為和韓國瑜合作是中計，但對王金平來說是利空。

王金平6日拋震撼彈，宣布不參與國民黨總統初選，外界皆關注王的下一步動態。國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓也分析「王金平的上中下計」。

上計，與韓國瑜以外的國民黨總統候選人合作。各家民調平均而言，王金平的支持度約落在10%左右，這10%左右的支持度放在郭台銘或是朱立倫身上，前者可一舉超越韓國瑜；後者與韓國瑜的差距將進入誤差範圍，與韓國瑜以外的國民黨候選人合作，無疑能讓王金平的政治獲利極大化。

中計，與韓國瑜合作。韓國瑜已經是國民黨最強候選人，而王金平的組織動能（傅崐萁、雲林張家、台中顏家）亦已大多靠向韓國瑜，若王金平選擇與韓國瑜合作，對韓國瑜來說最多達到「錦上添花」的效果，況且盛傳目前支持韓國瑜的地方大佬之中已有人預定立法院長寶座，顯然對王金平來說是一大利空消息。

下計，脫黨參選到底。脫黨參選對王金平來說是「沒有選擇的選擇」，面對藍、綠、白的夾殺且被邊緣化幾乎是注定的結局。

李正皓說，此計唯一的活路是王金平在國民黨初選時暗助韓國瑜以外的候選人，讓韓國瑜止步於黨內初選。後王金平脫黨參選並順勢接收傅崐萁、雲林張家、台中顏家…等押寶韓國瑜的地方大佬，但此操作難度極高、成功機率微乎其微。

(中時電子報)