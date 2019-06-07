新北市樂利國小獲台灣區金質奬。（葉書宏翻攝）

2019年亞太小學數學奧林匹克競賽日前在新加坡舉行，包含來自澳洲、汶萊、柬埔寨、大陸、印度、印尼、澳門、馬來西亞、新加坡、韓國、台灣、泰國、菲律賓、越南等將近七千位各國數學資優生參賽。

歷經過關斬將，台灣代表隊的十位選手在多國競爭中脫穎而出，其中，新北市中正國小詹凱安、桃園市西門國小吳思謙獲得金牌，詹凱安更榮獲個人獎第二名的佳績，成績斐然。

亞太小學數學奧林匹克競賽是亞太地區大型的國際數學競賽，台灣地區由新北市南山中學負責承辦，並與國立台北教育大學數學暨資訊教育學系合作培訓工作。

今年台灣的選手有新北市中正國小詹凱安，康橋國小吳承叡，樂利國小范文徽，莒光國小張宇寬，桃園西門國小吳思謙，義興國小張秩嘉，台北市士東國小黃柏澄，北市大學實小趙季涵，新竹縣興隆國小張騏任、張祐維。同學們表現十分優異，個人賽前十名中，台灣選手就占了兩位，其中中正國小詹凱安還獲得個人獎第二名。

值得一提的是，另一位進入前十名的金牌選手吳思謙目前是五年級，年紀最小的黃柏澄甚至才三年級，可預期這些年輕選手將在更多國際賽事嶄露頭角。

負責選手培育的國立台北教育大學數資系劉宣谷教授表示，台灣的國小學童較缺少文字和語言表達能力的訓練，選手賽前訓練除了提升解題能力外，重點在加強表達與敘事的能力，建議家長可以多傾聽孩童的語言表達的邏輯性，提升孩童的思維能力。

鄭彥修認為，我國因應教改，著重適性發展，面對題型的改變仍可沈著以對，著實不易。領隊謝佳叡教授表示，這次參賽選手在數學思考與解題能力都跟同年齡的孩童不同，有些題目已跨到國中代數、幾何的內容，甚至是高中排列組合都難不倒他們，顯見這些選手數學基礎紮實，資質優異，但受限於多數國小並沒有數學資優教育師資，使得這些學生只能自己尋求資源，此值得將「差異化教學」列為重要推動政策的教育當局深思。

在歷經三個月的密集培訓後，無論小選手們是否獲得金牌，他們積極學習與付出的精神值得表揚，主辦單位南山中學頒發台灣區參賽團體獎，有金質獎新北市樂利國小、銀質獎新北市海山國小、銅質獎新北市秀朗國小，並藉此機會分享這些學生的在數學領域的學習經驗和心得，分享參加比賽的樂趣與榮耀。

(中時 )