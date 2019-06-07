台灣第一名模林志玲與日本天團「放浪兄弟」(EXILE)的成員、小他7歲的AKIRA6月6日公布閃婚消息。林志玲對媒體發表的新聞稿中提及，她是被AKIRA的清新、溫暖，以及男子氣概中有著孩子氣般的人品所吸引。擄獲林志玲芳心的AKIRA在日本也有許多粉絲，他到底魅力何在呢？

兩人8年前因演出舞台劇《赤壁～愛～》結緣，2018年起正式交往，並選在AKIRA加入放浪兄弟的紀念日6月6日宣布結婚喜訊。兩人6日上午在台灣辦完結婚手續後，當天下午即刻飛到日本在東京的某區公司辦理結婚登記。

AKIRA本名黑澤良平，1981年8月23日神奈川縣大和市出生，靜岡縣磐田市成長，今年37歲，比林志玲小7歲，身高185公分，是放浪兄弟和EXILE THE SECOND的舞者之一。

AKIRA16歲時開始跳舞，2002年在酒吧表演跳舞時被挖掘，2006年6月6日正式加入放浪兄弟，後來也當演員，接拍電影、電視劇、舞台劇等，亦參與配音、廣播、廣告代言。 2012年曾主演首部日劇《麻辣教師GTO》。

2009年AKIRA在電影《讓我告訴你》(CHANTO TSUTAERU)中飾演「北史郎」獲「日本電影批評家大獎新人獎」，此作品亦在紐約、蒙特婁、威尼斯等地受矚目。他也曾參與劉偉強導演的《精武風雲·陳真》電影的演出，該片2010年、2011年在台灣、大陸、香港、日本公開上映。

外界盛傳AKIRA因為崇拜日本已故名導演黑澤明，希望自己能像黑澤明一樣紅遍全球，才用「明」的發音AKIRA當藝名。但他本人去年在綜藝節目中否認此說法，原來AKIRA是1位很會跳舞的學長替他取的名字，那位學長當時並不知道黑澤明導演，只是憑第一印象就喊他AKIRA，後來變成了他的藝名。

放浪兄弟有專屬的表演者培訓學校「EXPG」(EXILE PROFESSIONAL GYM)，在台北也有分校「EXPG STUDIO TAIPEI」，AKIRA也曾去台北分校教舞，在EXPG的網站上還看得到他用中文向台灣粉絲拜年的影片。

https：／／www.facebook.com／expgstudiobyldh／videos／10150554778369181／

AKIRA在聲明中則指出，「在忙碌的工作中，林志玲總是把家人和身邊的人放在第一位，並透過各式活動，熱情回應支持她的粉絲們。林志玲每天付出很多的愛與勇氣，懷抱著強烈責任感和溫暖的個性，深深吸引了我。不論任何時刻，林志玲都以笑容接受我、包容我。那份溫柔更讓我真心渴望，能帶給她最大的幸福。」

AKIRA與林志玲平時用日、英、中3國語言交談。有關今後在哪個城市定居的問題，AKIRA的經紀公司指出，因為演藝活動的據點不同，將臨機應變的決定今後的住處。國際色彩濃厚的兩大巨星的跨國聯婚震撼了日本影劇圈，放浪兄弟的成員也大喊「真是羨慕！」。日媒則期待他們能在台日兩地舉辦由放浪兄弟策劃的盛大婚禮。

AKIRA在微博上報告與林志玲結婚的喜訊

https：／／www.weibo.com／EXILEAKIRA？is_hot=1

(中時 )