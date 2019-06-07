民進黨總統政見發表會週六才登場，但其中之一台灣公民陣線發起人賴中強，昨天卻在臉書以「期待有備而來的總統參選人」提前洩題，是否違反規定？民進黨發言人周江杰表示，未在事前約定禁制範圍，尊重他。

周江杰說，三位提問人都是經雙方同意邀請來提問的，基本上尊重提問人的提問方式與問題內容，只要符合對雙方資訊公平的原則下，我們不作干預及影響。

他說，確實，賴律師採事前公開題目的方式不在他們原來設想範圍，但也未在事前約定禁制範圍。

經溝通了解後，能明白賴律師的用意，是希望雙方對公民團體關心提問的問題能妥慎準備、周延回答。「在這部分，我們尊重他」。

賴中強昨天在臉書「洩題」，他說，對一個公民運動的長期參與者而言，不希望「突襲」參選人，也不希望「考倒」參選人，而是希望兩位參選人在充分理解公民團體倡議內容後，深思熟慮，進而與幕僚團隊討論後，慎重地回應我們的提問。

他洩漏的兩題包括，【問題一：如何解決長年低薪問題？】、【問題二：中華民國體制下如何確保台灣自主？】。文末還強調，本周六下午兩點，期待有備而來的總統參選人。

(中時 )