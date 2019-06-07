警方查扣到電腦主機、手機、4G網路分享器等詐欺贓證物。(林郁平攝)

刑事局偵查第二大隊日前接獲線報，指以27歲何姓男子為首的詐騙集團，在台中租賃透天厝民宅做為掩護，輪流搬遷移動以躲避警方查緝。經專案小組長期跟監蒐證後，5日下午前往沙鹿區執行搜索，順利破獲一個愛情詐騙機房，當場逮捕何嫌等9人到案。

警方調查，該集團成員佯裝花美男，移花接木用長相帥氣的男子相片，吸引境外華僑女子上鉤，再透過交友軟體APP不斷以話術噓寒問暖，以戀愛養成方式欺騙女子感情，再以投資股票、基金為由誘騙對方匯錢。雖然雙方都沒見過面，但還是有不少被害女性受騙，初步估計被害人數達上百餘人，財損金額尚待清查中。

專案小組報請台中地檢署檢察官林芬芳指揮偵辦，經長期跟監蒐證、調閱監視器畫面後，將何嫌等人逮捕到案，查扣犯罪電腦主機、手機、4G網路分享器等詐欺贓證物。詢後，將何嫌等人以詐欺及組織等罪嫌移送法辦，並持續擴大追查其他共犯。

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(中時 )