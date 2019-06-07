今年還有立蛋、艾草應景掛飾DIY、香包小學堂等精采活動，度過不一樣的端午節。（陳世宗攝）

台中市風景區管理所7日在鐵砧山劍井前廣場舉辦「取午時水」活動，吸引近千民眾參加，還有立蛋、艾草應景掛飾DIY、香包小學堂等精采活動，度過不一樣的端午節；觀旅局長林筱淇說，今年市府特別以文創設計午時水紀念瓶，500份紀念瓶很快就被索取完畢，受到民眾的青睞。

地方耆老表示，民間流傳在端午節從劍井中所打出來的水是「午時水」，可以趨吉避凶、辟邪，最富有傳奇色彩的就屬大甲鐵砧山的劍井。據傳鄭成功率兵行經鐵砧山被敵軍圍困，全軍兵疲馬困又無水可用；鄭成功誠心祈水並將寶劍插地，於是劍入泉湧，就成了劍井地名的由來，每逢端午節總會湧入許多民眾前來劍井求取午時水。

林筱淇說，今年市府特以文創設計午時水紀念瓶，受到民眾的青睞。艾草應景掛飾DIY活動也報名踴躍，特邀請大甲在地的花藝老師，親自到劍井現場教導民眾用應景的艾草、菖蒲搭配當季的花材；讓民眾自己動手做出具有端午節慶意義的掛飾，深具意義。

觀旅局還邀請民眾參加取午時水的遊客順遊海線景點，到大甲鎮瀾宮拜媽祖祈求平安，也可以到清水有台中港區藝術中心、海洋繪本館、清水眷村文化園區等走走，或到梧棲觀光漁港吃美食、到高美溼地看國內外聞名的高美夕照，足讓人流漣忘返！

(中時 )