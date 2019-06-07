新北市永和警分局中正橋派出所所長劉冠吾與警員黃琳騰等人，5日前往永和區榮光育幼院，贈送孩送童們粽子，歡度端午佳節，由院長林柏宏代表領取，警方用實際行動幫助弱勢團體，讓他們在端午年節能感受到社會的溫暖，讓院童及工作人員備感溫馨，展現出警察關懷弱勢團體親切的一面。

劉冠吾表示，學生時代曾帶領青少年營隊活動，親自陪伴過弱勢兒童，實際相處後，特別有能體會孩子們生活上的無助與想尋求依靠的心。出社會後，自己能力雖然有限，然不時的捐贈，希望能用一己之力給予弱勢團體關心及協助；加上警察身為人民保母，關懷弱勢族群也是警察為民服務工作之一。

劉冠吾也鼓勵同仁利用家戶訪查時間，若發現家庭生活貧困、獨居老人等急需幫助，除了主動關懷，會透過轉報區公所、邀請轄區內公益慈善團體來協助，有錢出錢、有力出力，希望藉此喚起社會大眾對弱勢族群的關懷及幫助，讓社會更加溫暖，希望這份溫暖可以持續傳遞下去。

(中時 )