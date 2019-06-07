暴龍羅瑞(Kyle Lowry)遭推肩的事件引起球員不滿，湖人詹姆斯(LeBron James)和火箭塔克(P.J. Tucker)出聲怒批聯盟。他們都認為「禁止參與聯盟比賽1年、罰款50萬美元」的處分太輕，聯盟老總席爾佛(Adam Silver)最後只得親自出來滅火。

席爾佛說：「考量到推人的勇士隊股東史蒂文斯(Mark Stevens)頗有悔意，他之前也沒有踰矩行為，我們認為這個處分與罰金合情合理。」畢竟該罰多重，聯盟也沒有正式規定，史蒂文斯已公開向暴龍與羅瑞致歉，他當時並非呼巴掌或出拳，勇士球團已公開譴責他，何況50萬美元(約台幣1570萬元)的罰款也不算輕。

目前不清楚史蒂文斯使用何種言語辱罵羅瑞，除非涉及種族或信仰歧視，應該都不至於讓他終身被踢出NBA。然而塔克和詹姆斯都質疑史蒂文斯享有特權，「史蒂文斯推人就只罰款，如果今天換成羅瑞出手推了史蒂文斯，那還不鬧得天下大亂？」

詹姆斯表示聯盟對於球員的要求很嚴苛，卻縱放行為不當的球迷，讓他們深受其苦。比如說勇士隊杜蘭特(Kevin Durant)已經數不清多少次遭到球迷言語攻擊。不過美國鄉民也嗅到了種族衝突的火藥味，如果史蒂文斯不是白人，這件事就不會鬧這麼大了。

(中時電子報)