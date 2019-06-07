中新社報導，2019年中國大陸高考於7日拉開帷幕。今年高考報名人數達1031萬，創2009年以來歷史新高。今年大陸高等職業教育迎來擴招100萬，大陸高校毛入學率將超過50%，實現高等教育普及化。

為保證高職的百萬擴招落實，針對高中畢業生、退役軍人和下崗失業人員、農民工、新型職業農民等不同群體的特點和受教育狀況，官方將分列招生計劃、分類考試評價、分別選拔錄取，為各類群體提供多樣化入學方式。

備受關注的大陸高考改革今年繼續推行。今年河北、遼寧、江蘇、福建、湖北、湖南、廣東、重慶等8省市高考改革更動。加上此前2014年浙江、上海，2017年北京、天津、山東、海南兩批更動高考改革試點的省市，共有14個省市更動了新一輪高考改革。

本次落地的8省市改革方案進行了因地制宜的調整。8省市的高考選科模式均採用了「3+1+2」（3指語文、數學、外語，1指物理、歷史中的一科，2指化學、生物、政治、地理中的兩科），物理、歷史成為首選科目。

隨著高考改革的深入推進，綜合評價改革試點工作逐步展開。據不完全統計，今年全國有99所高校開展綜合評價招生試點，其中有14所高校面向多地區進行綜合評價招生，剩餘85所高校在各自省內進行綜合評價招生。

關於高校錄取，大陸教育部此前已發布通知明確要求，各地各校要進一步加強統一高考招生錄取管理，規範自主招生等特殊類型招生；進一步加強高考報名資格審核，加大對「高考移民」的綜合治理，嚴肅查處違法違規獲取高考報名資格行動；嚴格高考加分資格審核，嚴格執行加分政策使用範圍。

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