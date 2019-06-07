44歲的第一名模林志玲閃婚，嫁給小她7歲的日本放浪兄弟團員AKIRA，她昨公布時，還說期待新生命。不過，著名婦產科醫師鄭丞傑表示，由於卵巢在成年之後即不斷地老化，34歲女性自然受孕率約四成，44歲則剩下不到3%，不過前幾年好像傳說志玲有凍卵，若是如此則未來應該可提領出來解凍受孕。

鄭丞傑在臉書粉絲頁發文說，志玲姐姐出嫁了，如果不是假新聞的話，這應該是最勁爆的消息；志玲姐姐結婚了，成千上萬的男志玲迷可能心碎了，不過大家其實應該清醒過來，給她祝福。

他並說，由於卵巢在成年之後即不斷地老化，平均而言，34歲的女性自然受孕率約四成，44歲則剩下不到3%，不過前幾年好像傳說志玲姐姐有凍卵存起來，若是如此則未來應該可提領出來解凍受孕，女性朋友們如果30-35歲還沒有合適的對象，值得考慮凍卵，先留下後路。

網友說，「感覺她（林志玲）應該是已經有寶寶了才公開結婚」、「她有提到期待迎接新生命噢！很有可能」、「我老公也是這樣說，沒有寶寶可能還是會繼續低調喲」。

(中時電子報)