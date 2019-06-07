立法院長王金平（圖）6日與黨中央提名5人小組會面後發表聲明，宣布不參加初選。（資料照片 陳信翰攝）

選在同天公布重大訊息，前立法院長王金平退出初選的新聞，遠不及台灣第一名模林志玲閃婚的曝光率，有人為此替王抱屈。王金平今出席活動被問到此事，他一派輕鬆表示，「她的新聞重要」，不過，他倒替她擔心起年紀，直白祝福她能「早生貴子」。

44歲林志玲嫁37歲日本藝人AKIRA，婚訊震驚台、日、陸三地。林志玲雖出身自深綠家庭，由於 EQ高人緣好，民眾對她的喜好是跨藍綠的，也因此閃婚消息傳出，包括王金平拋出退出國民黨初選的政治新聞也要閃邊了。

TVBS報導，王金平今前往新北市淡水天元宮參加活動，被問到林志玲閃婚一事，媒體問他會不會覺得新聞被林志玲給蓋掉？王金平說，「不會啦，她的新聞重要，我不參加初選新聞有出來讓大家知道就好」，並祝福林志玲幸福美滿，他還關心她晚婚，「祝福她40多歲的一個年紀，能夠早生貴子」。

從醫學角度來看，王金平幫林志玲擔心生育問題，的確有些道理。但現在科學發達，即使晚婚生子也不乏其人。四十好幾還賣力生孩子，演藝圈就可盤點出6大女星。伊能靜在47歲生下女兒、劉若英46歲剖腹產生下兒子、朱麗倩46歲生下女兒、張庭42歲的她生下兒子、林青霞46歲生下小女兒、陳明真48歲生下雙胞胎兒子。

(中時電子報)