來自加拿大19歲的Rachel Tsui到新北市坪林國中駐校交流6周。（葉書宏翻攝）

來自加拿大19歲的Rachel Tsui到新北市坪林國中駐校交流6周。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局與AIESEC國際經濟商管學生會共同合作辦理「新北市108年度AIESEC國際見習生駐校文化交流計畫」，目前已引進來自世界各國共39名國際見習生到新北市39所學校駐校交流6周。

坪林國中今年到訪的是來自加拿大的9歲Rachel Tsui。Rachel目前就讀加拿大英屬哥倫比亞大學一年級，從小在加拿大求學與生活，因為具有華裔背景，對中華文化有莫名的憧憬，加上小時候學過繁體中文，希望此行在陪伴台灣學生學習英文之餘，也能把中文練好。

Rachel來到坪林國中，先用英語對全校師生介紹自己及加拿大的風土民情，讓學生對她有基本的認識，接著與校內英語老師共同討論課程規劃。英語老師鄧可姍表示，Rachel在課堂上負責單字與課文的延伸講解，還會教導學生字詞或片語的用法，與學生練習對話，同步加強學生的英聽與口說能力，是一名絕佳的助教。最厲害的是，Rachel還會將課文內涵與加拿大文化連結，讓學生在語言學習之外，還能拓展多元文化認知。學校更安排每周一次，由Rachel帶領英語會話課，讓不同程度的學生有更多學習英語的機會。

學生何天宇說，自己的英文雖然不是很好，但是Rachel非常有耐心，與她互動時，完全不擔心自己的菜英文，儘可能以全英語對話。學生吳淯淩說，這是Rachel 第一次來台灣，所以想藉機帶她認識台灣之美，品嚐美食，因此特地拜託爸媽利用假日一起帶Rachel到各地遊賞，她也利用出遊時學英語，也教Rachel說中文。

坪林國中校長歐志華表示，這段時間Rachel已陸續參加許多學校與社區的活動，像是校慶、全校大露營、社區服務學習及坪林每半年一次的茶節頒獎活動，還跟著管樂團學生練習、帶領住宿生玩桌遊。此外，因應端午節的到來，學校特別安排親師生一起包粽子，讓Rachel不但可以品嚐傳統美食，了解端午節包粽子的典故，更可以親身體驗傳統手藝的精妙。

Rachel說，從沒想過自己可以和國中生相處得這麼好，記得剛到校的第一天，聽到管樂的聲音從音樂教室飄出，她便一路循著樂聲走去，主動要求加入合奏的行列，此後便跟學生建立良好的默契，以樂會友。此外，她還在童軍露營時和學生一起烤蛇餅、學習旗語，在茶節喝到傳說中的包種茶，以及吃著自己包的粽子，這一切對她而言既新奇又難忘。這幾週的坪林之旅，她看到了台灣學生多元的學習表現，更燃起她對教育的熱情，希望有朝一日也能成為一名稱職的老師。

教育局新住民文教輔導科科長吳宜真表示，今年全市共有72校參與計畫，國際見習生駐校交流期間，將與學校共同規劃在校服務內容，包含協同外語教學、辦理多元文化活動，或依據學校發展特色及國際見習生專長規劃服務內容。希望藉由國際交流活動，讓師生學習跨國文化溝通，同時促進國際見習生對我國的認識。

(中時 )