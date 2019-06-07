新北市政府家庭教育中心6日與移民署北區事務大隊新北市服務站合作舉辦「端午饗宴愛飄香-新住民夫妻共創愛的禮物」。（葉書宏翻攝）

新北市政府家庭教育中心6日與移民署北區事務大隊新北市服務站合作舉辦「端午饗宴愛飄香-新住民夫妻共創愛的禮物」。（葉書宏翻攝）

新北市政府家庭教育中心6日與移民署北區事務大隊新北市服務站合作舉辦「端午饗宴愛飄香-新住民夫妻共創愛的禮物」。（葉書宏翻攝）

新北市政府家庭教育中心6日與移民署北區事務大隊新北市服務站合作舉辦「端午饗宴愛飄香-新住民夫妻共創愛的禮物」，邀新住民夫妻一起做香包迎端午，同時舉辦家庭教育講座，還有新住民講師分享台灣與越南端午文化與習俗，現場和樂融融。

新北市政府家庭教育中心主任曹孝元表示，新住民來自不同國家，來到台灣後會有許多適應問題，因此家庭扮演的角色極為重要，除了幫助新住民伴侶融入台灣的家庭，做好婆媳溝通愛的橋梁外，也希望藉由瞭解另一半的傳統文化，夫妻互相分享、體諒與尊重，攜手共創幸福美滿的家庭婚姻。

台灣傳統端午節時會舉行划龍舟比賽、吃粽子。越南人的端午節也叫做「殺蟲節」，要吃甜酒釀和酸果，意在除病殺蟲。今日除了夫妻一起手作香包，也提供家庭講座讓新住民夫妻可以理解與接納雙方的文化差異，學習溝通技巧，增進夫妻關係，也特別準備越南異國美食饗宴讓新住民回味「家」的味道。

學員王先生表示，覺得太太離家背景嫁給他，在台灣的依靠只有他，因為語言、飲食習慣的不同，所以生活適應很辛苦，他會努力瞭解太太的需求，照顧疼愛她。越南籍新住民太太阮氏則提到，今天可以吃到道地的越南美食真的很開心，也懷念我在越南的親人們，想跟他們說我在台灣過的很好。

新北市政府家庭教育中心非常重視新住民需求，鼓勵新住民伴侶如遇到夫妻相處、婆媳問題、生活適應、情緒調適等問題，都可撥打諮詢專線02-412-8185，將有專人協助抒發情緒，或轉介心理諮商等相關資源。

(中時 )