端午佳節文慧如與Karencici正在馬來西亞宣傳新輯，工作人員特別準備當地的特色粽子「娘惹粽」，預祝Karencici金曲獎包中，並且歡度佳節。沒想到Karencici一看到粽子，當下驚呼怎麼有胎記，一旁的文慧如當場傻眼，趕緊解釋這是娘惹文化的特色，會將藍花放入糕點食物中。離鄉打拼的二人，一看到粽子，當下精神都來了，異口同聲表示：「看到粽子，就會有家的感覺，有一種團聚團圓，有家的味道。」

文慧如興奮說起家裡每到端午節，媽媽總會包上一、二百顆粽子分送給親朋好友，端午節後的一段時間，她三餐外加宵夜全部都用粽子解決，一天得吃上五、六顆。karencici也表示在美國時，外公外婆常常包粽子，她會將粽子帶到學校分享給外國同學吃，美味可口的粽子深受同學們喜愛，每次同學們只要到Karencici家玩，就會一直詢問有三角形的飯嗎！

(中時 )